Ciné Concert du Vincent Courtois Quintet autour de Finis Terræ de Jean Epstein Théâtre de la Concorde Paris

Sur l’ilot désertique de Bannec au large de l’île d’Ouessant, quatre hommes passent l’été à pêcher le goémon. A la suite d’une querelle, Ambroise se blesse la main avec un tesson de bouteille et la plaie s’envenime. Il est mis en quarantaine, mais devant la gravité de son état, un de ses compagnons décide le ramener à Ouessant.

Amoureux de la Bretagne, des tempêtes et de la mer, Jean Epstein signe avec Finis Terræ son poème breton.

Avec

Vincent Courtois au violoncelle

Sophie Bernado au basson

Robin Fincker au clarinette sax ténor

Janick Marin à l’accordéon

François Merville à la batterie

Coproduction La Compagnie de l’Imprevu, Théâtre et Cinéma Georges Simenon de Rosny sous Bois , La Grande Boutique Centre de création des musiques populaires Langonnet

Le cinéma et la musique peuvent se répondre pour créer des expériences sensibles et immersives. Dans le cadre de la thématique du mois au Théâtre de la Concorde « Le Souffle », ce ciné concert fait résonner les vents, les tempêtes et la respiration des hommes sur l’îlot de Bannec, porté par Vincent Courtois et quatre musiciens. Comment la musique live peut-elle réinventer notre perception du cinéma et des paysages qu’il explore ?

Le samedi 20 décembre 2025

de 20h00 à 21h20

gratuit sous condition

0 à 8€

Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/