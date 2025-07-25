Ciné-Concert E.T. l’extra-terrestre Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz

Ciné-Concert E.T. l’extra-terrestre

Pour toute une génération, E.T., l’extra-terrestre constitue l’une des plus émouvantes histoires d’amitié du 7ème art. Il n’existe qu’une seule chose aussi inoubliable que l’aventure du jeune Elliott et de son compagnon la bande originale du film, signée par le plus grand maître d’Hollywood en la matière, John Williams.

Aux côtés de l’Orchestre national de Metz Grand Est, redécouvrez un bijou du cinéma populaire pour une séance pas comme les autres, où les émotions seront décuplées par l’expérience du concert.

Levez les yeux vers les étoiles, et écoutez…Tout public

English :

For a whole generation, E.T. the Extra-Terrestrial has been one of the most moving stories of friendship in the 7th art. There’s only one thing as unforgettable as the adventure of young Elliott and his companion: the film’s soundtrack, by Hollywood’s greatest master of the genre, John Williams.

Alongside the Orchestre national de Metz Grand Est, rediscover a jewel of popular cinema for a concert experience like no other, where emotions are heightened tenfold.

Look up to the stars, and listen…

German :

Für eine ganze Generation ist E.T., der Außerirdische eine der bewegendsten Freundschaftsgeschichten der siebten Filmkunst. Nur eines ist so unvergesslich wie das Abenteuer des jungen Elliott und seines Begleiters: der Soundtrack des Films, der von Hollywoods größtem Meister seines Fachs, John Williams, stammt.

Entdecken Sie an der Seite des Orchestre national de Metz Grand Est ein Juwel des populären Kinos wieder und erleben Sie eine ganz besondere Vorstellung, bei der die Emotionen durch das Konzerterlebnis vervielfacht werden.

Blicken Sie nach oben zu den Sternen und lauschen Sie…

Italiano :

Per un’intera generazione, E.T. l’extra-terrestre è stata una delle più commoventi storie di amicizia della settima arte. C’è solo una cosa indimenticabile come l’avventura del giovane Elliott e del suo compagno: la colonna sonora del film, firmata dal più grande maestro del genere di Hollywood, John Williams.

Insieme all’Orchestre national de Metz Grand Est, riscoprite un gioiello del cinema popolare per una proiezione senza precedenti, dove le emozioni saranno decuplicate dall’esperienza del concerto.

Alzate gli occhi alle stelle e ascoltate…

Espanol :

Para toda una generación, E.T. el Extraterrestre ha sido una de las historias de amistad más conmovedoras del séptimo arte. Sólo hay una cosa tan inolvidable como la aventura del joven Elliott y su compañero: la banda sonora de la película, obra del mayor maestro del género de Hollywood, John Williams.

Junto a la Orquesta Nacional de Metz Grand Est, redescubra una joya del cine popular en una proyección sin igual, donde las emociones se multiplicarán por diez gracias a la experiencia del concierto.

Levante los ojos a las estrellas y escuche…

