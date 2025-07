Ciné-Concert en plein air Mairie Albas

Ciné-Concert en plein air Mairie Albas vendredi 25 juillet 2025.

Ciné-Concert en plein air

Mairie 30 place Ernest Lafon Albas Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 21:30:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Plongez dans l’univers du cinéma muet avec un chef-d’œuvre burlesque signé Buster Keaton !

Venez (re)découvrir Les Fiancées en Folie (1925), un classique du 7e art projeté en plein air sur le parvis de la Mairie d’Albas, accompagné en direct au piano par Dominique Fléron pour une immersion totale dans l’ambiance de l’époque.

Une soirée poétique et unique sous les étoiles, proposée par l’association Albas Patrimoine.

Réservation conseillée au 07 87 05 11 47

8 .

Mairie 30 place Ernest Lafon Albas 46140 Lot Occitanie +33 7 87 05 11 47

English :

Immerse yourself in the world of silent cinema with a burlesque masterpiece by Buster Keaton!

Come and (re)discover Les Fiancées en Folie (1925), a classic of the 7th art, screened outdoors on the square in front of Albas Town Hall, with live piano accompaniment by Dominique Fléron for a total immersion in the atmosphere of the era.

A unique, poetic evening under the stars, organized by the Albas Patrimoine association.

Reservations recommended on 07 87 05 11 47

German :

Tauchen Sie ein in die Welt des Stummfilms mit einem burlesken Meisterwerk von Buster Keaton!

Der Klassiker Les Fiancées en Folie (1925) wird unter freiem Himmel auf dem Vorplatz des Rathauses von Albas gezeigt und von Dominique Fléron live am Klavier begleitet, damit Sie ganz in die Atmosphäre der damaligen Zeit eintauchen können.

Ein poetischer und einzigartiger Abend unter dem Sternenhimmel, der vom Verein Albas Patrimoine angeboten wird.

Reservierung empfohlen unter 07 87 05 11 47

Italiano :

Immergetevi nel mondo del cinema muto con un capolavoro burlesco di Buster Keaton!

Venite a (ri)scoprire Les Fiancées en Folie (1925), un classico della settima arte proiettato all’aperto sul piazzale della Mairie d’Albas, con l’accompagnamento al pianoforte di Dominique Fléron per un’immersione totale nell’atmosfera dell’epoca.

Una serata unica e poetica sotto le stelle, organizzata dall’associazione Albas Patrimoine.

Si consiglia di prenotare al numero 07 87 05 11 47

Espanol :

¡Sumérjase en el universo del cine mudo con una obra maestra burlesca de Buster Keaton!

Venga a (re)descubrir Les Fiancées en Folie (1925), un clásico del séptimo arte proyectado al aire libre en el patio de la Mairie d’Albas, con acompañamiento de piano en directo de Dominique Fléron para una inmersión total en la atmósfera de la época.

Una velada única y poética bajo las estrellas, organizada por la asociación Albas Patrimoine.

Se recomienda reservar en el 07 87 05 11 47

L’événement Ciné-Concert en plein air Albas a été mis à jour le 2025-06-30 par OT Cahors Vallée du Lot