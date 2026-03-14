Ciné Concert

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Rendez-vous pour un voyage sonore et cinématographique inoubliable !

En partenariat avec le cinéma d’Espalion, les classes de violon et de piano s’unissent pour un projet original : mettre en musique plusieurs cours métrages d’animation, créant ainsi une rencontre originale entre cinéma et musique vivante.

Avec les classes de violon et piano des antennes d’Espalion et Laguiole. Pauline Billi et Christian Clavère à la direction musicale. 4 .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 37 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for an unforgettable journey of sound and film!

L’événement Ciné Concert Espalion a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)