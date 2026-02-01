Ciné-concert et Escape-game | La nuit des morts-vivants Montataire

Ciné-concert et Escape-game | La nuit des morts-vivants

8 bis, Rue des Déportés Montataire Oise

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

2026-02-13

Le vendredi 13 février, le Palace invite les ados dès 13 ans et les adultes à une soirée spéciale Morts vivants avec un escape-game à 19h, un ciné-concert la nuit des morts vivants à 20h et des jeux de société sur les zombies dès 21h. Tarif unique 4€, venez déguisés!!

Dès 19h, arriverez-vous à résoudre l’escape game sur le thème des zombies et à rentrer dans la salle ?

Un ciné-concert revisite dès 20h le film culte La nuit des morts vivants

(Il n’y a pas d’obligation de participation pour accéder au spectacle à 20h.)

Après le concert, vous pourrez jouer à des jeux de société sur les zombies

Public Ado-Adulte (Dès 13 ans)

Durée De 1h à 3h en fonction des activités auxquelles vous participerez

Tarif sur place: 4€

Tarif web: 6,20€

Renseignements au 03 44 24 69 97 ou par mail: lepalace@mairie-montataire.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt Déportés .

lepalace@mairie-montataire.fr

English :

On Friday February 13, the Palace invites teenagers aged 13 and over and adults to a special Living Dead evening with an escape-game at 7pm, a Night of the Living Dead film-concert at 8pm and zombie board games from 9pm. Only 4?, so come dressed up!

