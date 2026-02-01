Ciné-concert et Escape-game | La nuit des morts-vivants Montataire
Ciné-concert et Escape-game | La nuit des morts-vivants Montataire vendredi 13 février 2026.
Ciné-concert et Escape-game | La nuit des morts-vivants
8 bis, Rue des Déportés Montataire Oise
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 22:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Le vendredi 13 février, le Palace invite les ados dès 13 ans et les adultes à une soirée spéciale Morts vivants avec un escape-game à 19h, un ciné-concert la nuit des morts vivants à 20h et des jeux de société sur les zombies dès 21h. Tarif unique 4€, venez déguisés!!
Le vendredi 13 février, le Palace invite les ados dès 13 ans et les adultes à une soirée spéciale Morts vivants ! Venez déguisés!!
Dès 19h, arriverez-vous à résoudre l’escape game sur le thème des zombies et à rentrer dans la salle ?
Un ciné-concert revisite dès 20h le film culte La nuit des morts vivants
(Il n’y a pas d’obligation de participation pour accéder au spectacle à 20h.)
Après le concert, vous pourrez jouer à des jeux de société sur les zombies
Public Ado-Adulte (Dès 13 ans)
Durée De 1h à 3h en fonction des activités auxquelles vous participerez
Tarif sur place: 4€
Tarif web: 6,20€
Renseignements au 03 44 24 69 97 ou par mail: lepalace@mairie-montataire.fr
Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt Déportés .
8 bis, Rue des Déportés Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 69 97 lepalace@mairie-montataire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Friday February 13, the Palace invites teenagers aged 13 and over and adults to a special Living Dead evening with an escape-game at 7pm, a Night of the Living Dead film-concert at 8pm and zombie board games from 9pm. Only 4?, so come dressed up!
L’événement Ciné-concert et Escape-game | La nuit des morts-vivants Montataire a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Creil Sud Oise