Ciné-Concert « Et Pluie C’est Tout » Espace culturel Le Roëlan – Erdeven
dimanche 6 décembre 2026 · Espace culturel Le Roëlan - · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Ciné-Concert « Et Pluie C’est Tout »
Espace culturel Le Roëlan – 9 Rue Abbé Le Barh Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 16:00:00
fin : 2026-12-06 17:30:00
Date(s) :
2026-12-06
Dimanche 06 décembre, découvrez « Et pluie c’est tout », un ciné-concert jeune public produit par Label Caravan, à partir de 3 ans
Synopsis
Et pluie c’est tout est un ciné-concert jeune public produit par Label Caravan, à partir de 3 ans. À travers six courts métrages d’animation, le spectacle célèbre les forces de la nature — la pluie, le soleil, le vent, la terre et l’eau — et raconte, avec poésie et humour, les équilibres fragiles du vivant.
Sur scène, deux musiciens interprètent la bande sonore en direct à l’aide d’instruments traditionnels, d’objets détournés et de bruitages, créant un dialogue sensible entre l’image et la musique. Entre émerveillement et sensibilisation à l’environnement, Et pluie c’est tout invite petits et grands à un voyage immersif où chaque goutte d’eau devient le point de départ d’une aventure pleine de vie et d’imagination. .
Espace culturel Le Roëlan – 9 Rue Abbé Le Barh Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 94 87 19
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English :
L’événement Ciné-Concert « Et Pluie C’est Tout » Erdeven a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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