Ciné-concert Et pluie c’est tout Rue du Théâtre Hendaye

Ciné-concert Et pluie c’est tout

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

ET PLUIE C’EST TOUT met en lumière les forces de la nature la pluie, le soleil, le vent, la terre, l’eau.

Des éléments bien vivants qui évoluent, interfèrent entre eux et accueillent la vie la graine, la plante, l’arbre, l’oiseau, l’insecte, l’humain. Des équilibres précieux et fragiles.

C’est un éloge à la terre, aux cycles de la nature mais aussi à la goutte d’eau, si essentielle car, après la pluie une éclaircie, le soleil, une graine, une plante… Notre monde !

Sur scène les deux musiciens sont installés à cour et à jardin, une caméra pointée sur leurs mains permet de capter et projeter des images de leurs étonnants instruments de musique et de bruitage entre les courts métrages .

Ciné-concert Et pluie c'est tout

