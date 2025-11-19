Ciné-concert Et pluie c’est tout Beaumont-Hague La Hague

Ciné-concert Et pluie c’est tout

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

CINÉ-CONCERT CRÉATION 2025.

Matthieu Letournel et Pierre-Yves Prothais.

Après Émoi & moi , ciné-concert créé en 2019, sur le thème de la différence, les musiciens Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel dévoilent leur nouveau spectacle.

Et pluie c’est tout met en lumière les forces de la nature la pluie, le soleil, le vent, la terre, l’eau. Des éléments bien vivants qui évoluent, interfèrent entre eux et accueillent la vie la graine, la plante, l’arbre, l’oiseau, l’insecte, l’humain. Des équilibres précieux et fragiles.

C’est un éloge à la terre, aux cycles de la nature, aux saisons mais aussi à la goutte d’eau, à la pluie, si essentielles car, après la pluie… une éclaircie, le soleil, une graine, une plante… Notre monde.

À travers de belles métaphores, de fantastiques récits et une grande richesse picturale, les six films courts qui constituent ce ciné-concert, racontent les éléments, les animaux et le végétal. Instruments à vents, batteries et autres objets constituent un drôle d’instrumentarium qui donne vie aux éléments.

Empreintes de couleurs du monde vivant, les musiques de Matthieu et Pierre-Yves font voyager les spectateurs dans des folklores imaginaires aux atmosphères ludiques et organiques.

Tout public à partir de 3 ans.

Durée 45 min. .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

English : Ciné-concert Et pluie c’est tout

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-concert Et pluie c’est tout La Hague a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Cotentin La Hague