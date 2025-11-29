Ciné-concert Et pluie c’est tout Rue de la Poste Plouër-sur-Rance

Ciné-concert Et pluie c’est tout

Médiathèque Plouër-sur-Rance

2025-11-29 15:00:00

2025-11-29 16:00:00

Et pluie c’est tout met en lumière les forces de la nature la pluie, le soleil, le vent, la terre, l’eau.

A travers de belles métaphores, de fantastiques récits et une grande richesse picturale, ces six films courts racontent une goutte d’eau en plein désert, un arbre au rythme des saisons, une enfant aux plantes géantes, un tournesol très différent, des moutons au service de la pluie, une surprenante symbiose entre un pic et des fourmis.

Empreintes de couleurs du monde vivant, les musiques de Matthieu et Pierre-Yves vous feront voyager dans des folklores imaginaires aux atmosphères ludiques et organiques.

