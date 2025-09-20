Ciné-concert et visite de l’orgue Pavillon Baltard Nogent-sur-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le Pavillon Baltard ouvre ses portes au public en proposant une découverte inédite de l’orgue de cinéma Gaumont-Palace.

CINÉ-CONCERT ET VISITE DE L’ORGUE CHRISTIE

16H30 > Projection du court-métrage muet The Scarecrow (L’Épouvantail) de Buster Keaton.

Buster et Roberts, qui partagent une chambre, utilisent une infinité de systèmes ingénieux pour gagner de la place et du temps dans leur vie quotidienne.

16H45 > Visite de l’intérieur de l’orgue avec Eric Cordé et Marc Pinardel, organistes.

Organiste de Notre-Dame de Grâce de Passy (75016), Marc Pinardel est organiste référent de l’orgue du Gaumont-Palace du Pavillon Baltard, chargé du cours d’improvisation pour les agrégatifs en Sorbonne. Il est professeur d’orgue et d’improvisation au conservatoire de Saint-Maurice (94).

Pavillon Baltard 12 Avenue Victor Hugo, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Beauté Baltard Val-de-Marne Île-de-France 0143247676 https://www.pavillonbaltard.fr Pavillon numéro 9 à la volaille et aux œufs provenant des halles centrales de Paris construites par l’architecte Victor Baltard entre 1854 et 1858 pour les 6 pavillons orientaux et entre 1860 et 1889 pour les 4 pavillons occidentaux. Démolition des halles en 1971 sauf le pavillon numéro 9 remonté à Nogent en 1974 avec l’orgue de 1931 du cinéma Gaumont Palace à Paris.

Le Pavillon Baltard est devenu aujourd’hui un lieu incontournable de l’événementiel dans la région parisienne. Sa grande polyvalence, ses espaces modulables et son cadre unique et chaleureux lui permettent d’accueillir les plus prestigieuses manifestations : spectacles vivants, concerts, expositions, congrès, séminaires, événements sportifs, défilés de mode, galas et salons, tournages de films, émissions de télévision, festivals (Festival d’Ile-de-France, Sons d’hiver, Festi’ Val de Marne…). RER A – station : Nogent-sur-Marne, sortie : avenue de Joinville. Parking public (300 places de stationnement disponibles).

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Nogent-sur-Marne