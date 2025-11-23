Ciné-concert famille Naïa II l’appel de la Terre La Salicorne Saujon
Ciné-concert famille Naïa II l'appel de la Terre La Salicorne Saujon dimanche 23 novembre 2025.
Ciné-concert famille Naïa II l’appel de la Terre
La Salicorne 1 route de l'illate Saujon Charente-Maritime
23 novembre 2025 15:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Après Naïa les voyages extraordinaires joué à la Salicorne en 2024, venez découvrir L’appel de la Terre .
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
After Naïa les voyages extraordinaires at La Salicorne in 2024, come and discover L’appel de la Terre .
German :
Nach Naïa: les voyages extraordinaires , das 2024 im La Salicorne aufgeführt wurde, erleben Sie nun L’appel de la Terre (Der Ruf der Erde).
Italiano :
Dopo Naïa: les voyages extraordinaires , rappresentato a La Salicorne nel 2024, venite a scoprire L’appel de la Terre .
Espanol :
Después de Naïa: les voyages extraordinaires , representada en La Salicorne en 2024, venga a descubrir L’appel de la Terre .
