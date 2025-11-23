Ciné-concert famille Naïa II l’appel de la Terre La Salicorne Saujon

Ciné-concert famille Naïa II l’appel de la Terre

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Après Naïa les voyages extraordinaires joué à la Salicorne en 2024, venez découvrir L’appel de la Terre .

.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

After Naïa les voyages extraordinaires at La Salicorne in 2024, come and discover L’appel de la Terre .

German :

Nach Naïa: les voyages extraordinaires , das 2024 im La Salicorne aufgeführt wurde, erleben Sie nun L’appel de la Terre (Der Ruf der Erde).

Italiano :

Dopo Naïa: les voyages extraordinaires , rappresentato a La Salicorne nel 2024, venite a scoprire L’appel de la Terre .

Espanol :

Después de Naïa: les voyages extraordinaires , representada en La Salicorne en 2024, venga a descubrir L’appel de la Terre .

