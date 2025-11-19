CINÉ-CONCERT FANTASIA – PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes

CINÉ-CONCERT FANTASIA Début : 2025-12-14 à 16:00. Tarif : – euros.

SEMEC PALAIS DES FESTIVAL PRÉSENTE : CINÉ-CONCERT FANTASIAKAREL BREDENHORST DIRECTIONFilm d’animation des Studios Walt DisneyFantasia in concert – extraits des versions de 1940 et 2000Pour Noël, retrouvez en ciné-concert le chef-d’œuvre de Walt Disney, qui associe les grandes œuvres du répertoire symphonique à des images originales.Mélomanes ou cinéphiles, retrouvez votre âme d’enfant et plongez au cœur de ce chef d’œuvre intemporel avec une large sélection des deux volets de Fantasia (1940 et 2000) qui vous feront revivre tout l’univers magique de Disney, sur les musiques de Casse-noisette de Tchaïkovski, L’Oiseau de feu de Stravinski ou encore Clair de lune de Debussy. Pierre de touche de l’histoire du cinéma d’animation et tour de force technique, Fantasia demeure une passionnante expérience visuelle et sonore. Car c’est bien autour de la musique que fut élaborée cette suite narrative. Les sept séquences de Fantasia, dont certaines sont légendaires, constituent un grand livre d’illustrations de pages musicales célèbres. Comment oublier la lutte de Mickey contre une armée de balais sur L’Apprenti sorcier de Paul Dukas ou l’évocation des dieux et créatures de l’Antiquité sur les accents de la Symphonie pastorale ? Jamais les studios Disney ne devaient par la suite s’autoriser autant de « fantaisie », ni chanter une telle ode à l’orchestre.Un spectacle inoubliable à vivre en famille !Presentation licensed by Disney Music Publishing and Buena Vista Concerts, a division of ABC Inc. © All rights reserved.Durée : environ 1h45 avec entracte

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Esplanade Georges Pompidou 06400 Cannes 06