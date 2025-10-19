Ciné concert Fantômas 2 Bayon
Ciné concert Fantômas 2
Bayon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 16:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-19
Venez assister au ciné-concert de Fantômas 2 à l’église Saint-Martin de Bayon. Le concert est organisé par les Amis des Orgues et du Patrimoine de l’église Saint-Martin de Bayon.
Entrée gratuite.Tout public
Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 51 52
English :
Attend the Fantômas 2 cine-concert at Bayon’s Saint-Martin church. The concert is organized by Les Amis des Orgues et du Patrimoine de l’église Saint-Martin de Bayon.
Free admission.
German :
Besuchen Sie das Kinokonzert von Fantômas 2 in der Kirche Saint-Martin in Bayon. Das Konzert wird von den « Amis des Orgues et du Patrimoine de l’église Saint-Martin de Bayon » (Freunde der Orgeln und des Kulturerbes der Kirche Saint-Martin in Bayon) organisiert.
Eintritt frei.
Italiano :
Partecipate al concerto cinematografico Fantômas 2 presso la chiesa di Saint-Martin a Bayon. Il concerto è organizzato da Les Amis des Orgues et du Patrimoine de l’église Saint-Martin de Bayon.
L’ingresso è gratuito.
Espanol :
Asista al cine-concierto Fantômas 2 en la iglesia Saint-Martin de Bayon. El concierto está organizado por Les Amis des Orgues et du Patrimoine de l’église Saint-Martin de Bayon.
La entrada es gratuita.
L’événement Ciné concert Fantômas 2 Bayon a été mis à jour le 2025-09-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS