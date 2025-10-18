Ciné-concert Fantômas, À l’ombre de la guillotine ! Villers-Cotterêts

Ciné-concert Fantômas, À l'ombre de la guillotine ! Villers-Cotterêts samedi 18 octobre 2025.

Ciné-concert Fantômas, À l’ombre de la guillotine !

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2025-10-18 17:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Retrouvez les aventures du célèbre Fantômas, le génie du crime, portées à l’écran pour la première fois par Louis Feuillade en 1913. Au son de la musique jouée en direct, suivez les folles poursuites de l’inspecteur Juve, les intrigues de Lady Beltham, ou le machiavélisme du maléfique criminel.

Une légende

Crée par Pierre Souvestre et Marcel Allain en 1911, Fantômas connaît un succès immédiat. Le triomphe du bandit masqué fut instantané tant dans la ferveur populaire que parmi les avant-gardes de l’époque Blaise Cendrars écrivit dans la revue d’Apollinaire Les Soirées de Paris Fantômas, c’est l’Énéide des temps modernes . Aujourd’hui éclipsé dans l’imaginaire collectif, par l’adaptation humoristique des comédies populaires des années 60, ce personnage est en réalité très sombre et le catalyseur des peurs qui agitent l’Europe à la veille du premier conflit mondial.

Un film

Louis Feuillade, réalisateur chez Gaumont, porte à l’écran l’adaptation des romans de 1913 à 1915 dans une série de cinq longs métrages. À l’ombre de la guillotine est la première apparition de Fantômas sur pellicule. Le travail de Feuillade, réalisateur phare de l’époque, fut plus tard une influence revendiquée par Alain Resnais, Claude Chabrol ou Luis Bunuel. Ce film reste d’une modernité étonnante et fut le départ de ce que l’on considère comme la première série au cinéma.

Des musiciens

Spécialistes réputés du ciné-concert, les membres de la Compagnie des Amis de FantomUs vous invitent à une création musicale à la fois respectueuse et néanmoins impertinente. Une musique pleine de cascades sonores et de mélodies entêtantes aux rythmes des incroyables aventures du génie du crime .

La musique originale est jouée en direct par

Evrard Moreau Guitare électrique-Banjo

Christophe Foquereau Contrebasse-Scie musicale

Nicolas Lelièvre Batterie-Glockenspiel-Harmonium

Avant le ciné-concert, retrouvez à 15h, Olivier Bocquet pour une rencontre-dédicace. L’auteur qui a mis en bande-dessiné les aventures de Fantômas explique pourquoi ce personnage fascine toujours autant ! .

English :

Rediscover the adventures of the notorious criminal genius Fantômas, first brought to the screen by Louis Feuillade in 1913. To the sound of live music, follow the mad chases of Inspector Juve, the intrigues of Lady Beltham, or the Machiavellianism of the evil criminal.

German :

Erleben Sie die Abenteuer des berühmten Verbrechergenies Fantomas, die 1913 von Louis Feuillade zum ersten Mal verfilmt wurden. Verfolgen Sie zu Live-Musik die wilden Verfolgungsjagden von Inspektor Juve, die Intrigen von Lady Beltham oder den Machiavellismus des bösartigen Verbrechers.

Italiano :

Riscoprite le avventure del famoso criminale Fantômas, portato per la prima volta sullo schermo da Louis Feuillade nel 1913. Al suono della musica dal vivo, seguite i folli inseguimenti dell’ispettore Juve, gli intrighi di Lady Beltham e il machiavellismo del malvagio criminale.

Espanol :

Redescubra las aventuras del famoso cerebro criminal Fantômas, llevado a la pantalla por primera vez por Louis Feuillade en 1913. Al son de la música en directo, siga las locas persecuciones del inspector Juve, las intrigas de Lady Beltham y el maquiavelismo del malvado criminal.

