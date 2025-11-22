Ciné-concert FantÔmes Drôle(s) de festival Rue du 8 mai 1945 Aytré
Tarif : 6 – 6 – EUR
FantÔmes | Label Caravan, proposé dans le cadre du festival jeune public Drôle(s) de festival.
Rue du 8 mai 1945 Maison Georges-Brassens Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 44 communication@aytre.fr
English : Show FantÔmes Drôle(s) de festival
FantÔmes | Label Caravan, proposed as part of the Drôle(s) de festival festival for young audiences.
German : Show FantÔmes Drôle(s) de festival
FantÔmes | Label Caravan, angeboten im Rahmen des Festivals für junges Publikum Drôle(s) de festival.
Italiano :
FantÔmes | Label Caravan, nell’ambito del festival per giovani spettatori Drôle(s) de festival.
Espanol : Espectaculo FantÔmes Drôle(s) de festival
FantÔmes | Label Caravan, en el marco del festival para el público joven Drôle(s) de festival.
