Ciné-concert Fantômes Longué-Jumelles

Ciné-concert Fantômes

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-14

À peine arrivé dans la salle, on est dans l’ambiance une multitude de mini fantômes hantent déjà la scène !

Puis le noir se fait et sur la toile blanche apparaît Octave, le petit fantôme (créé par le designer rennais Jérémy Mazé) qui accueille le public tandis que les deux musiciens chanteurs s’installent de part et d’autre du plateau.

Cinq courts-métrages pleins d’humour, de différentes époques et aux esthétiques variées vont alors défiler, ponctués d’intervention d’Octave et rythmés par l’évocatrice musique originale, actuelle, acoustique, électronique, bruitiste et parfois chantée d’Ollivier Leroy et AnneLaure Bourget.

Grâce à un magnifique instrumentarium venu du monde entier, ils illustrent avec brio des histoires de revenants hantant les maisons, de monstres qui reviennent dans les rêves et d’ectoplasmes qu’on peut apprivoiser. Oh surprise… Casper luimême est là ! Et quelle joie de constater que les fantômes peuvent aussi être de sacrés trouillards !

C’est tellement bon d’avoir (un peu) peur !

