Début : 2025-09-14 17:00:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

2025-09-14

Ciné-concert film « Cadet d’Eau Douce » avec mise en musique par P. BISMUTH et C. DELUME

L’ADTLB et l’Association ANIMA vous convient à la projection d’un des films les plus célèbres du grand comique américain, Buster KEATON CADET D’EAU DOUCE (Steamboat Bill, Jr.) tourné en 1928.

Le film sera mis en musique en direct, comme cela se faisait à l’époque, par Patrick BISMUTH, violon, et Caroline DELUME, guitare.

L’histoire Le jeune William Canfield (Buster Keaton), de retour de la ville où il a fait ses études, retrouve son père marinier sur le Mississippi. Celui-ci possède un vieux rafiot, le Steamboat Bill. William tombe amoureux de Kitty, la fille du riche propriétaire de la compagnie de navigation concurrente, au grand désespoir de son père…

Buster Keaton, au sommet de son art, nous offre dans ce film, un spectacle simplement hilarant, plein de tendresse et de bonne humeur. Il fourmille de trouvailles, de gags, d’esprit et de prouesses (tant techniques et artistiques que physiques!), l’ensemble est enjoué, rythmé, sans temps mort vive le loufoque, vive l’humour, vive le rire tout simplement !

Patrick Bismuth, violoniste, chef d’orchestre et compositeur, est un musicien éclectique. Il joue volontiers des répertoires allant du XVIe au 21e siècle et improvise volontiers seul ou en groupe.

Caroline Delume est guitariste et théorbiste, et joue en soliste, musique de chambre et orchestre. Elle joue ainsi notamment au sein de l’orchestre baroque Le Concert Spirituel, sous la direction de Hervé Niquet, et avec Patrick Bismuth et son ensemble La Tempesta.

Elle est professeur de lecture à vue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris depuis 2005 et professeur de guitare et d’improvisation au Conservatoire à rayonnement régional de Versailles depuis 2014.

Ciné-concert réalisé en partenariat avec la commune de Trévières, avec le soutien d’Isigny Omaha Intercom.

Tarif unique 6 €

Gratuit 15 ans

Réservations, informations ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr ou sur www.HelloAsso.com

www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/ .

Cinéma 22 Rue Jean Pierre Richard Trévières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

English : Ciné-concert film « Cadet d’Eau Douce » avec mise en musique par P. BISMUTH et C. DELUME

Ciné-concert: film « Cadet d’Eau Douce » with music by P. BISMUTH and C. DELUME

German : Ciné-concert film « Cadet d’Eau Douce » avec mise en musique par P. BISMUTH et C. DELUME

Filmkonzert: Film « Cadet d’Eau Douce » mit Vertonung von P. BISMUTH und C. DELUME

Italiano :

Cine-concerto: film « Cadet d’Eau Douce » con musiche di P. BISMUTH e C. DELUME

Espanol :

Cine-concierto: película « Cadet d’Eau Douce » con música de P. BISMUTH y C. DELUME

