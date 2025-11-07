Ciné-concert Flamenco Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence
Ciné-concert Flamenco Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence vendredi 7 novembre 2025.
Ciné-concert Flamenco
Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 20h30. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Assistez à une soirée ciné-concert Flamenco au Ciné-Palace à Saint-Rémy-de-Provence.
Découvrez une projection du documentaire musical La Guitarra Flamenca de Yerai Cortes , le vendredi 7 novembre à 20h30.
Cette projection est suivi de 45 minutes de concert en musique live par Laurent Maltinti et Nino. .
Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 67 87 cinepalace13210@orange.fr
English :
Attend a Flamenco film concert evening at the Ciné-Palace in Saint-Rémy-de-Provence.
German :
Besuchen Sie einen Flamenco-Filmkonzertabend im Ciné-Palace in Saint-Rémy-de-Provence.
Italiano :
Partecipate a una serata di film-concerto di flamenco al Ciné-Palace di Saint-Rémy-de-Provence.
Espanol :
Asista a una velada de cine-concierto flamenco en el Ciné-Palace de Saint-Rémy-de-Provence.
L’événement Ciné-concert Flamenco Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-10-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles