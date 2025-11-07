Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné-concert Flamenco Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Ciné-concert Flamenco Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence vendredi 7 novembre 2025.

Ciné-concert Flamenco

Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 20h30. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07

Date(s) :
2025-11-07

Assistez à une soirée ciné-concert Flamenco au Ciné-Palace à Saint-Rémy-de-Provence.
Découvrez une projection du documentaire musical La Guitarra Flamenca de Yerai Cortes , le vendredi 7 novembre à 20h30.
Cette projection est suivi de 45 minutes de concert en musique live par Laurent Maltinti et Nino.   .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 67 87  cinepalace13210@orange.fr

English :

Attend a Flamenco film concert evening at the Ciné-Palace in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Besuchen Sie einen Flamenco-Filmkonzertabend im Ciné-Palace in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Partecipate a una serata di film-concerto di flamenco al Ciné-Palace di Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Asista a una velada de cine-concierto flamenco en el Ciné-Palace de Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Ciné-concert Flamenco Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-10-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles