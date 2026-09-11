Ciné-concert Frankenstein par Dom Solo Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx
vendredi 13 novembre 2026 · Salle Camiade · Saint-Martin-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Seignanx
Ciné-concert Frankenstein par Dom Solo
Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13 22:00:00
Date(s) :
2026-11-13
S’il y a une silhouette qui hante l’imaginaire de chacun, c’est bien celle de la créature de Frankenstein. Seul en scène avec guitare, pédales d’effets et programmations rythmiques, Dom Solo (Mont-de-Marsan) revisite en direct le chef-d’œuvre du cinéma fantastique réalisé par James Whale en 1931.
A l’issue de la représentation, un échange entre le public et le compositeur interprète sera proposé.
Spectacle à 20h30. Durée 1h30. A partir de 14 ans. Buvette sur place.
Réservation au guichet du Point Com, office de tourisme et tiers-lieu à Ondres ou en ligne. .
Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19
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English : Ciné-concert Frankenstein par Dom Solo
L’événement Ciné-concert Frankenstein par Dom Solo Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx
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