Ciné-concert Frankenstein par Dom Solo Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Ciné-concert Frankenstein par Dom Solo

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-11-13

S’il y a une silhouette qui hante l’imaginaire de chacun, c’est bien celle de la créature de Frankenstein. Seul en scène avec guitare, pédales d’effets et programmations rythmiques, Dom Solo (Mont-de-Marsan) revisite en direct le chef-d’œuvre du cinéma fantastique réalisé par James Whale en 1931.

A l’issue de la représentation, un échange entre le public et le compositeur interprète sera proposé.

Spectacle à 20h30. Durée 1h30. A partir de 14 ans. Buvette sur place.

Réservation au guichet du Point Com, office de tourisme et tiers-lieu à Ondres ou en ligne. .

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : Ciné-concert Frankenstein par Dom Solo

L’événement Ciné-concert Frankenstein par Dom Solo Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx