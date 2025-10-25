Ciné Concert Frankenstein Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

(Re)découvrez un grand classique du cinéma, le mythe de la créature de Frankenstein De James Whale, dans une version unique et captivante grâce à la performance live de Dom Solo.

Seul en scène, guitare en main, utilisant pédales d’effets, looper et quelques programmations rythmiques, Dom joue en direct ses compositions instrumentales originales. Se mettant au service des images du film, la musique souligne et accentue cet univers fantastique. Frissons garantis !

Adultes et enfants à partir de 14 ans Durée 1h25

Entrée libre Réservation conseillée au 05 59 64 34 43. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 49 37

