Ciné-concert Garlin dimanche 21 septembre 2025.
1 Place Henri Sibor Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2025-09-21
Gainsbourg « Quoi…moi l’aimer encore ? ». Proposé par la compagnie des Petits Concerts. Récital Eliane Saint-Jean, au piano Alina BAROUILLET. .
1 Place Henri Sibor Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 55 40 44
