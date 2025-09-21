Ciné-concert Garlin

Ciné-concert Garlin dimanche 21 septembre 2025.

1 Place Henri Sibor Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

2025-09-21

Gainsbourg « Quoi…moi l’aimer encore ? ». Proposé par la compagnie des Petits Concerts. Récital Eliane Saint-Jean, au piano Alina BAROUILLET.   .

1 Place Henri Sibor Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 55 40 44 

