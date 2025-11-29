Ciné-concert Passage des 3 marchands Gençay

Ciné-concert

Le cinéma de Gençay propose un ciné-concert autour d’une sélection de courts métrages, accompagnés en direct par les musiciens et musiciennes de l’école de musique communautaire La Cendille. Une belle occasion de découvrir le dialogue entre images et musique live, dans une ambiance chaleureuse et accessible. .

Passage des 3 marchands Cinéma de Gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 25 42 00 cendille@civraisienpoitou.fr

