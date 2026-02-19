[Ciné-Concert] Graines de géantes Serena Fisseau et David Gubitsch Méru

[Ciné-Concert] Graines de géantes Serena Fisseau et David Gubitsch

33 rue Voltaire Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21 17:40:00

2026-03-21

Découvrez des héroïnes extraordinaires, plus grandes que nature. Une invitation au voyage !

Graines de géantes est un programme de cinq courts-métrages qui met à l’honneur les filles. Des filles grandes à l’écran et géantes par leurs actions, des filles extraordinaires.

Serena Fisseau et David Gubitsch ont puisé dans leur répertoire de sons, de rythmes et de musiques outre frontière pour les mélanger à des citations originales où d’autres langues que le français viendront chatouiller vos oreilles.

Laissez-vous embarquer !

33 rue Voltaire Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 34 45 23 50 billetterie@ville-meu.fr

English :

Discover extraordinary, larger-than-life heroines. An invitation to travel!

Graines de géantes is a program of five short films celebrating girls. Girls who are big on screen and giant in their actions, extraordinary girls.

Serena Fisseau and David Gubitsch have drawn on their repertoire of sounds, rhythms and music from across the border, blending them with original quotations in languages other than French to tickle your ears.

Let yourself be carried away!

