Ciné-concert immersif « FANTÔMES »

Parking Saint Exupery Avenue Hohr Grenzhausen Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-07-24 22:00:00

fin : 2025-07-24 23:00:00

2025-07-24

Dans le cadre du marché gourmand

Fantôme est un spectacle immersif mêlant film d’animation, musique live et théâtre d’objets, conçu pour de grands espaces. Il raconte l’histoire onirique d’un enfant malgré lui à l’origine d’un soulèvement contre un régime totalitaire. Porté par un décor en mouvement, des comédiennes et deux musiciens sur scène, il transforme le ciné-concert en expérience vivante. Un récit poétique et engagé qui célèbre la puissance de l’imaginaire.

Tout public dès 6 ans .

Parking Saint Exupery Avenue Hohr Grenzhausen Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

