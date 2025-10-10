Ciné Concert Jazz au cinéma le Doron Vendredi 10 octobre Brides-les-Bains

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

règlement sur place

Début : 2025-10-10 20:00:00

2025-10-10

Venez écouter le Duo de Christiane Vallin et Hélène Avice au cinéma le Doron !

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

Come and listen to Christiane Vallin and Hélène Avice’s Duo at the Doron cinema!

German :

Hören Sie sich das Duo von Christiane Vallin und Hélène Avice im Kino le Doron an!

Italiano :

Venite ad ascoltare il Duo di Christiane Vallin e Hélène Avice al cinema Doron!

Espanol :

Venga a escuchar al dúo de Christiane Vallin y Hélène Avice en el cine Doron

L’événement Ciné Concert Jazz au cinéma le Doron Vendredi 10 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains