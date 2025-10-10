Ciné Concert Jazz au cinéma le Doron Vendredi 10 octobre Brides-les-Bains
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
règlement sur place
Début : 2025-10-10 20:00:00
Venez écouter le Duo de Christiane Vallin et Hélène Avice au cinéma le Doron !
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
Come and listen to Christiane Vallin and Hélène Avice’s Duo at the Doron cinema!
German :
Hören Sie sich das Duo von Christiane Vallin und Hélène Avice im Kino le Doron an!
Italiano :
Venite ad ascoltare il Duo di Christiane Vallin e Hélène Avice al cinema Doron!
Espanol :
Venga a escuchar al dúo de Christiane Vallin y Hélène Avice en el cine Doron
