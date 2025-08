Ciné-concert : Jean-Yves Leloup (Radiomentale) joue sur Chantage (Blackmail) de Alfred Hitchcock Cinématographe (Le) Nantes

Ciné-concert : Jean-Yves Leloup (Radiomentale) joue sur Chantage (Blackmail) de Alfred Hitchcock Cinématographe (Le) Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 20:30 – 21:50

Gratuit : non 5 € / 8 € Plein tarif 8 €Tarif réduit 5 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH + gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public

Un inspecteur de police londonien, alerté par radio dans le camion de la police, arrête un suspect et arrive en retard au rendez-vous avec sa fiancée que cela met en colère… Si le film est connu pour être le premier film sonore anglais, il fut d’abord un film muet. Les amateurs d’Hitchcock apprécieront comment il manie déjà sa thématique essentielle, les variations sur la culpabilité.À la fois DJ et créateur sonore, issu de la génération de l’électronique et du mixage, Jean-Yves Leloup fait partie des pionniers du « cinémix », un type de spectacle apparu dans les années 2000 au cours duquel un DJ créé, en direct, une nouvelle bande-son sur un film muet. Il a choisi pour Chantage de jouer avec les genres musicaux et les références cinématographiques, mélangeant dans sa bande-son des pièces néo-classiques, des fragments de jazz et des titres électroniques aux tonalités mystérieuses. Cet alliage de sons classiques et synthétiques, de tonalités acoustiques et de textures sonores volontiers avant-gardistes, créent une atmosphère envoûtante et mystérieuse qui sied à merveille au premier véritable chef d’œuvre d’Hitchcock, un film angoissant et amoral, et à la plastique quasi expressionniste, basé sur un savant jeu d’ombres et d’images obsessionnelles.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com