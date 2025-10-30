Ciné-concert: Jul, le concert du stade de fFrance Cinéma multiplex Dax

Ciné-concert: Jul, le concert du stade de fFrance Cinéma multiplex Dax jeudi 30 octobre 2025.

Ciné-concert: Jul, le concert du stade de fFrance

Cinéma multiplex 11 av. du Sablar Dax Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Réalisé par Stéphane Bohée. Le show monumental de JUL au Stade de France est à vivre au cinéma comme si vous y étiez ! À la fois icône populaire et symbole générationnel, l’incontournable artiste du paysage musical signe avec ce concert un record de fréquentation du Stade et offre une performance inédite qui entre dans l’histoire de la musique française. Un rendez-vous immanquable pour tous les fans et ceux qui veulent ressentir la force du phénomène JUL.

Samedi 1er novembre séance à 14h.

Dimanche 2 novembre: séance à 17h. .

Cinéma multiplex 11 av. du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

