CINE CONCERT JUL, LE CONCERT DU STADE DE FRANCE CINEMA LE REGENT Saint-Gaudens

CINEMA LE REGENT 17 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-10-30 16:30:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

2025-10-30 2025-11-01 2025-11-02

Le show monumental de JUL au Stade de France est à vivre au cinéma comme si vous y étiez !

À la fois icône populaire et symbole générationnel, l’incontournable artiste du paysage musical signe avec ce concert un record de fréquentation du Stade et offre une performance inédite qui entre dans l’histoire de la musique française.

Un rendez-vous immanquable pour tous les fans et ceux qui veulent ressentir la force du phénomène JUL.

Durée 2h30

Tarif plein 22 €

Tarif moins de 14 ans 16€ .

CINEMA LE REGENT 17 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

Experience JUL’s monumental show at the Stade de France as if you were there!

German :

JULs monumentale Show im Stade de France können Sie im Kino erleben, als wären Sie dabei gewesen!

Italiano :

Vivete lo spettacolo monumentale di JUL allo Stade de France come se foste lì!

Espanol :

Viva el monumental espectáculo de JUL en el Stade de France como si estuviera allí

L’événement CINE CONCERT JUL, LE CONCERT DU STADE DE FRANCE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE