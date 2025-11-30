Ciné-concert : Keaton en quatre Centre des Arts Enghien-les-Bains

Les comédies en deux bobines que Keaton tourne entre 1920 et 1923 sont un incroyable laboratoire où il développe son univers comique en toute liberté. Il expérimente sans limite et affine son personnage, sa façon de concevoir et de tourner les films, d’utiliser la caméra et le montage au service de son art du burlesque. Ce ciné-concert célèbre son inventivité horspair, son sens du rythme, la sophistication de ses gags, et sa poésie lunaire : un art de confronter l’imaginaire et la réalité, pour produire un comique unique en son genre.

AU PROGRAMME :

-> Malec champion de tir (The High Sign)

-> Malec l’insaisissable (The Goat)

-> Frigo Fregoli (The Play House)

-> Buster et les Flics (Cops)

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL

Quatre courts-métrages parmi les plus irrésistibles de Buster Keaton. Une merveille pour toute la famille ! à partir de 6 ans.

Accompagné au piano en live par Guillaume Ménard. Durée : 1h25.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 15h00 à 16h25

payant

Tout public.

Centre des Arts 12-16, rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/cine-concert-keaton-en-quatre centredesarts95@gmail.com