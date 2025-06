Ciné +Concert Kneecap – Place Frédéric Bastiat Mugron 19 juin 2025 20:00

Landes

Ciné +Concert Kneecap Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Début : 2025-06-19 20:00:00

fin : 2025-06-19 23:00:00

2025-06-19

A l’occasion de la Fête de la Musique, venez découvrir en concert Eenzel, rappeur providentiel au flow singulier suivi du film KNEECAP.

20h Concert

20h45 Entracte avec buvette et petite restauration

21h15 Projection du film

Tarif soirée 10€, 8€ pour les -25 ans (hors consommations)

Place Frédéric Bastiat Association Entracte

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42

English : Ciné +Concert Kneecap

For the Fête de la Musique, come and discover Eenzel in concert, a providential rapper with a singular flow, followed by the film KNEECAP.

8pm: Concert

8:45pm: Intermission with refreshments and snacks

9:15pm: Film screening

Evening rate: 10?, 8? for under-25s (excluding drinks)

German : Ciné +Concert Kneecap

Anlässlich der Fête de la Musique gibt es ein Konzert mit Eenzel, einem providentiellen Rapper mit einem einzigartigen Flow, gefolgt vom Film KNEECAP.

20 Uhr: Konzert

20.45 Uhr: Pause mit Getränken und kleinen Speisen

21.15 Uhr: Filmvorführung

Abendtarif: 10?, 8? für Personen unter 25 Jahren (ohne Getränke)

Italiano :

In occasione della Fête de la Musique, venite a vedere Eenzel in concerto, un rapper provvidenziale dal flow singolare, seguito dal film KNEECAP.

ore 20.00: Concerto

20.45: Intervallo con rinfresco e light refreshments

21.15: Proiezione del film

Prezzo del biglietto serale: 10 euro, 8 euro per i minori di 25 anni (bevande escluse)

Espanol : Ciné +Concert Kneecap

Con motivo de la Fiesta de la Música, venga a ver en concierto a Eenzel, rapero providencial con un flow singular, seguido de la película KNEECAP.

20.00 h: Concierto

20.45 h: Intermedio con refrescos y comida ligera

21.15 h: Proyección de la película

Precio de la entrada nocturna: 10 euros, 8 euros para menores de 25 años (bebidas no incluidas)

