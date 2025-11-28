Ciné-concert L’ INCONNU

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Dans “L’inconnu”, Alonzo, un artiste de cirque prétendant être un homme sans bras, utilise ses pieds pour tirer et lancer des poignards, tout en cachant sa véritable nature de criminel et son amour secret pour sa partenaire. À travers le personnage de Lon Chaney, le film explore les frontières floues entre humanité et animalité, normalité et monstruosité, tout en incarnant la passion humaine et la folie autodestructrice.

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr

English :

In The Unknown, Alonzo, a circus performer pretending to be a man with no arms, uses his feet to shoot and throw daggers, while hiding his true nature as a criminal and his secret love for his partner. Through Lon Chaney’s character, the film explores the blurred boundaries between humanity and animality, normality and monstrosity, while embodying human passion and self-destructive madness.

