Ciné Concert « La Bobine » Le Palace Rue des Trois Frères Nadeau Surgères vendredi 28 novembre 2025.

Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-11-28 20:30:00

2025-11-28

Plongée musicale dans l’univers coloré de Méliès.

Sur scène, trois musiciens atypiques nous plongent d’emblée dans le monde fou et génial de Georges Méliès en inventant une partition haute en couleur pour accompagner ses courts-métrages.

Dès 6 ans.

Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com

English :

A musical plunge into the colorful world of Méliès.

On stage, three atypical musicians plunge us straight into the mad and brilliant world of Georges Méliès, inventing a colorful score to accompany his short films.

Ages 6 and up.

German :

Musikalisches Eintauchen in die farbenfrohe Welt von Méliès.

Auf der Bühne tauchen drei ungewöhnliche Musiker sofort in die verrückte und geniale Welt von Georges Méliès ein, indem sie eine farbenfrohe Partitur erfinden, um seine Kurzfilme zu begleiten.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Un tuffo musicale nel mondo colorato di Méliès.

Sul palcoscenico, tre musicisti atipici ci immergono direttamente nel mondo folle e geniale di Georges Méliès, inventando una colonna sonora colorata per accompagnare i suoi cortometraggi.

Dai 6 anni in su.

Espanol :

Una inmersión musical en el colorido mundo de Méliès.

En el escenario, tres músicos atípicos nos sumergen directamente en el loco y brillante mundo de Georges Méliès inventando una colorida partitura para acompañar sus cortometrajes.

A partir de 6 años.

