Ciné concert La Bobine Rue des trois frères Nadeau Surgères

Ciné concert La Bobine Rue des trois frères Nadeau Surgères vendredi 28 novembre 2025.

Ciné concert La Bobine

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Faite une plongée musicale dans l’univers de Méliès.

Sur scène, trois musiciens atypiques nous plongent dans le monde fou et génial de Georges Méliès en inventant une partition haute en couleur pour accompagner ses courts-métrages.

A partir de 6 ans.

.

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com

English :

Take a musical plunge into the world of Méliès.

On stage, three atypical musicians plunge us into the mad and brilliant world of Georges Méliès, inventing a colorful score to accompany his short films.

Ages 6 and up.

German :

Machen Sie einen musikalischen Tauchgang in die Welt von Méliès.

Auf der Bühne tauchen drei ungewöhnliche Musiker in die verrückte und geniale Welt von Georges Méliès ein, indem sie eine farbenfrohe Partitur erfinden, um seine Kurzfilme zu begleiten.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Un tuffo musicale nel mondo di Méliès.

Sul palco, tre musicisti atipici ci immergono nel mondo folle e geniale di Georges Méliès inventando una colonna sonora colorata per accompagnare i suoi cortometraggi.

Dai 6 anni in su.

Espanol :

Sumérjase musicalmente en el universo de Méliès.

Sobre el escenario, tres músicos atípicos nos sumergen en el loco y brillante mundo de Georges Méliès inventando una colorida partitura para acompañar sus cortometrajes.

A partir de 6 años.

L’événement Ciné concert La Bobine Surgères a été mis à jour le 2025-08-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin