CINE-CONCERT LA FOULE – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

CINE-CONCERT LA FOULE Début : 2026-04-27 à 14:30. Tarif : – euros.

La Foule, film muet de King Vidor, 1928Illya Amar, vibraphone Jean Serroy, professeur d’Université émérite et critique de cinémaFasciné par les lumières de la cité new-yorkaise, John Sims, incarnant le rêve américain, se voit déjà en haut de l’échelle sociale. Mais plus il s’en approche, plus le succès lui glisse entre les doigts…Ce chef-d’œuvre de King Vidor, qui sera présenté et analysé par Jean Serroy, est l’un des derniers grands films du cinéma muet. On y retrouve l’héritage du burlesque à l’américaine dans un expressionnisme saisissant. Vibraphone, effets électroacoustiques, archets, clochettes et autres jouets… Illya Amar, lauréat du concours international de musique sur film muet Strade del cinema, illustrera la projection en direct en s’inspirant des grands compositeurs de musique minimaliste américains.En partenariat avec les Amis du musée de Grenoble

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38