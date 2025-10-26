Ciné Concert La princesse et le rossignol Montfort-sur-Meu

Ciné Concert La princesse et le rossignol Montfort-sur-Meu dimanche 26 octobre 2025.

Ciné Concert La princesse et le rossignol

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-26 11:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Le cinéma La Cane propose le film La Princesse et le rossignol en ciné concert le dimanche 26 octobre à 11h.

Trois histoires douces, où de jeunes héros prennent leur envol. Un petit oiseau défie un plus grand, une jeune moine qui suit un moineau, une fillette curieuse qui rêve de liberté…

Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde.

Cyrille Aufaure et son piano vous propose une séance exceptionnelle !

Une projection où découverte, rires et émerveillements s’entremêlent afin d’offrir un beau moment de cinéma pour petits et grands …

A partir de 3 ans.

Durée 45 min.

Tarifs 4€ .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 09 37

