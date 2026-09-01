Ciné-concert Le Séchoir des Funambules La Sauvetat-de-Savères

samedi 19 septembre 2026 · Le Séchoir des Funambules · La Sauvetat-de-Savères

Informations pratiques

La Sauvetat-de-Savères

Ciné-concert

Le Séchoir des Funambules 921 Route de Sauvagnas La Sauvetat-de-Savères Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Modeste Moussorgski : tableaux d’exposition

Bach/Busoni : Prélude

Robert Schumann : Papillons

Modeste Moussorgski : tableaux d’exposition

Bach/Busoni : Prélude

Robert Schumann : Papillons .

Le Séchoir des Funambules 921 Route de Sauvagnas La Sauvetat-de-Savères 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 12 99 sechoir47@gmail.com

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English : Ciné-concert

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition

Bach/Busoni: Prelude

Robert Schumann: Butterflies

L’événement Ciné-concert La Sauvetat-de-Savères a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Destination Agen