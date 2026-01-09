Ciné-concert La tête dans les étoiles Descartes
Ciné-concert La tête dans les étoiles Descartes vendredi 6 février 2026.
Ciné-concert La tête dans les étoiles
18 bis Rue Rabelais Descartes Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 15:00:00
fin : 2026-02-07 16:00:00
Date(s) :
2026-02-06 2026-02-07
Avec l’Orchestre d’Harmonie de l’école de musique et un soliste piano et projection de vidéos.
18 bis Rue Rabelais Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 93 26 ecole.musique@ville-descartes.fr
English :
With the music school’s Orchestre d’Harmonie and a piano soloist, and video projection.
