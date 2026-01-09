Ciné-concert La tête dans les étoiles Descartes

Ciné-concert La tête dans les étoiles

18 bis Rue Rabelais Descartes Indre-et-Loire

Tarif : 5 EUR

Début : 2026-02-06 15:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

2026-02-06 2026-02-07

Avec l’Orchestre d’Harmonie de l’école de musique et un soliste piano et projection de vidéos.

18 bis Rue Rabelais Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 93 26 ecole.musique@ville-descartes.fr

English :

With the music school’s Orchestre d’Harmonie and a piano soloist, and video projection.

