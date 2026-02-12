Ciné concert Laurel et Hardy premiers coups de génie cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
5 EUR
2026-02-20
2026-02-20
Une super séance originale pour les vacances ! Venez assistez avec vos loulous à un vrai ciné concert. Des artistes sur la scène du cinéma joueront de la musique sur le programme de courts-métrages Laurel et Hardy Premiers coups de génie.
Après la séance, un gouter vous est offert par le cinéma. 5€ la place.
Un grand merci au CIBFC Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté et à l’ ADRC Agence Nationale pour le Développement du Cinéma en Régions pour cette séance unique ! .
cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.Fr
