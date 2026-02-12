Ciné concert Laurel et Hardy premiers coups de génie cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Ciné concert Laurel et Hardy premiers coups de génie

cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Une super séance originale pour les vacances ! Venez assistez avec vos loulous à un vrai ciné concert. Des artistes sur la scène du cinéma joueront de la musique sur le programme de courts-métrages Laurel et Hardy Premiers coups de génie.

Après la séance, un gouter vous est offert par le cinéma. 5€ la place.

Un grand merci au CIBFC Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté et à l’ ADRC Agence Nationale pour le Développement du Cinéma en Régions pour cette séance unique ! .

