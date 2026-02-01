Ciné-concert LAUREL ET HARDY PREMIERS COUPS DE GÉNIE L’Étoile Cinéma Saulieu

Ciné-concert LAUREL ET HARDY PREMIERS COUPS DE GÉNIE

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Début : 2026-02-14 10:30:00

2026-02-14

Samedi 14 février à 10h30, nous vous proposons un Cin’Espiègle spécial ciné-concert !

Retrouvez les aventures des personnages loufoques Laurel et Hardy, dans LAUREL ET HARDY PREMIERS COUPS DE GÉNIE , mis en musique par deux musiciens du collectif Pigments.

Séance proposée par les Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté (CIBFC) et soutenue par l’Agence nationale pour le développement du cinéma en régions (ADRC).

Programme de trois courts métrages muets

Œil pour œil (1929) Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël en plein mois d’août. Ils doivent faire face à un client irascible…

La Bataille du siècle (1927) Avec Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte un boxeur féroce sur un ring. Le lendemain, les deux compères provoquent une gigantesque bataille de tartes à la crème…

Vive la liberté (1929) Evadés de prison, Laurel et Hardy tentent de trouver un endroit tranquille pour échanger leur pantalon…

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

