Ciné-concert Laurel & Hardy Premiers coups de génie Cinéma Le Magic Le Creusot

Ciné-concert Laurel & Hardy Premiers coups de génie

Cinéma Le Magic 7 rue Hélène Boucher Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-17 16:00:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Le Magic propose un ciné-concert autour de Laurel & Hardy Premiers coups de génie.

Des courts-métrages muets du duo mythique sont projetés sur grand écran, accompagnés d’une musique jouée en direct (clavier, violon et guitare) par Olivier Pornin et Philippe Poisse.

Une séance tout public, accessible dès 5 ans, avec le soutien de l’Agence nationale pour le développement du cinéma en régions. .

Cinéma Le Magic 7 rue Hélène Boucher Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 72 36 magic.creusot@gmail.fr

