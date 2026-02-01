Ciné-concert Laurel & Hardy Premiers coups de génie Cinéma Le Magic Le Creusot
Ciné-concert Laurel & Hardy Premiers coups de génie Cinéma Le Magic Le Creusot mardi 17 février 2026.
Cinéma Le Magic 7 rue Hélène Boucher Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
2026-02-17 16:00:00
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Le Magic propose un ciné-concert autour de Laurel & Hardy Premiers coups de génie.
Des courts-métrages muets du duo mythique sont projetés sur grand écran, accompagnés d’une musique jouée en direct (clavier, violon et guitare) par Olivier Pornin et Philippe Poisse.
Une séance tout public, accessible dès 5 ans, avec le soutien de l’Agence nationale pour le développement du cinéma en régions. .
Cinéma Le Magic 7 rue Hélène Boucher Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 72 36 magic.creusot@gmail.fr
