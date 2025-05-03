CINE-CONCERT LAUREL & HARDY – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

CINE-CONCERT LAUREL & HARDY – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt dimanche 21 décembre 2025.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CINE-CONCERT LAUREL & HARDYLaurel & Hardy forment l’un des duos comiques les plus connus de l’histoire du 7eme art. En 25 ans de carrière, ils tournent plus de 100 films. Avec ce ciné-concert, l’Orchestre Lamoureux vous propose de découvrir trois des premiers courts-métrages de Laurel & Hardy. L’Orchestre Régional de Normandie est à l’initiative de la commande de cette création musicale en 2023, confiée à Cyrille Aufort, éminent compositeur de musiques de films.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92