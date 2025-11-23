Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné-Concert L’Aurore Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-23 17:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-23

Ciné-Concert L’Aurore
Une création mondiale, un évènement unique !!

Un film muet de F.W. MURNAU (1926)
Une musique composée par Christian LEROY (2025)
Salle de spectacle Eden Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 13 98 02  osvs.bureau@gmail.com

Kinokonzert L’Aurore (Die Morgenröte)
Eine Welturaufführung, ein einzigartiges Ereignis!!!

Ein Stummfilm von F.W. MURNAU (1926)
Eine von Christian LEROY komponierte Musik (2025)

Cinema-Concerto L’Aurore
Una prima mondiale, un evento unico!

Un film muto di F.W. MURNAU (1926)
Musica composta da Christian LEROY (2025)

Cine-concierto L’Aurore
Un estreno mundial, ¡un acontecimiento único!

Una película muda de F.W. MURNAU (1926)
Música compuesta por Christian LEROY (2025)

L’événement Ciné-Concert L’Aurore Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-10-21 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme