Ciné-Concert L’Aurore Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

Salle de spectacle Eden Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d'Angély
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-23 17:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
2025-11-23
Ciné-Concert L’Aurore
Une création mondiale, un évènement unique !!
Un film muet de F.W. MURNAU (1926)
Une musique composée par Christian LEROY (2025)
+33 6 61 13 98 02 osvs.bureau@gmail.com
German :
German :
Kinokonzert L’Aurore (Die Morgenröte)
Eine Welturaufführung, ein einzigartiges Ereignis!!!
Ein Stummfilm von F.W. MURNAU (1926)
Eine von Christian LEROY komponierte Musik (2025)
Italian :
Cinema-Concerto L’Aurore
Una prima mondiale, un evento unico!
Un film muto di F.W. MURNAU (1926)
Musica composta da Christian LEROY (2025)
Spanish :
Cine-concierto L’Aurore
Un estreno mundial, ¡un acontecimiento único!
Una película muda de F.W. MURNAU (1926)
Música compuesta por Christian LEROY (2025)
