CINÉ-CONCERT Le Burgaud
CINÉ-CONCERT Le Burgaud vendredi 21 novembre 2025.
CINÉ-CONCERT
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Le Café du Burgaud vous propose un ciné-concert, avec un fil de 1922
Nanouk l’esquimau.
Nanouk l’esquimau, avec au piano et au saxophone Henri Herteman
Vous avez la possibilité de manger sur place ! 8 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
English :
The Café du Burgaud offers a ciné-concert, with a film from 1922:
Nanouk l?esquimau.
German :
Das Café du Burgaud bietet Ihnen ein Filmkonzert mit einem Faden aus dem Jahr 1922 an:
Nanouk l’esquimau.
Italiano :
Il Café du Burgaud vi propone un film-concerto, con un film del 1922:
Nanouk l’esquimau.
Espanol :
El Café du Burgaud le ofrece un cine-concierto, con una película de 1922:
Nanouk l?esquimau.
