Ciné-concert Le carnaval de la petite taupe Cinéma Guéret

Ciné-concert Le carnaval de la petite taupe

Cinéma 1 Rue du Sénéchal Guéret Creuse

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Une démarche maladroite, un regard malicieux et un rire attendrissant…pas de doute, notre joyeuse petite taupe est de retour.

Elle continue de découvrir le monde qui l’entoure avec humour et témérité. Venez la retrouver avec 6 courts-métrages de Zdenek Miler.

A partir de 2 ans. .

Cinéma 1 Rue du Sénéchal Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 26 44 cinema.senechal@gmail.com

