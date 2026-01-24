Ciné concert Le cheval de pluie Ambrugeat

Ciné concert Le cheval de pluie

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Ciné concert

Pour cette dernière création de la compagnie SAYN, le trio SuZanne aux Yeux noirs réinvente la bande originale de 3 courts-métrages d’animation de Dmitry Geller dont la dimension onirique fait écho à leur musique. Pour se fondre aux images et pour créer une poésie visuelle et sonore, la composition de cette bande son jongle entre instruments et bruitages, et nous emmène à la découverte de l’œuvre originale du réalisateur, auteur de courts-métrages d’animation multi-récompensés.

Participation libre

Bar et petite restauration sur place .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

