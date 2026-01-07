Ciné concert Le Petit fugitif Le Reflet Saint-Berthevin

Ciné concert Le Petit fugitif Le Reflet

Ciné concert dans le cadre du Festival Monte dans l’Bus

Le groupe pop Iñigo Montoya invente une bande son pétillante au film Le Petit fugitif, trésor méconnu du cinéma réaliste américain des années 50 qui a beaucoup influencé François Truffaut et ouvert la voie de la nouvelle vague.

Brooklyn, au début des années 50 piégé par une blague douteuse de son grand frère, le jeune Joey, 7 ans, s’enfuit et erre seul dans Coney Island, vaste parc d’attractions au bord de l’océan.

Cette graine de fiction, point de départ du film, germe au sein d’un matériau presque documentaire, tranches de vies captées sur le vif et caméra à l’épaule.

Un pur délice à découvrir en famille, qui fera fondre les cow boys les plus endurcis.

• Mercredi 4 février à 20h30

• Tout public à partir de 7 ans

• Tarif unique 6€ .

11 Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 69 21 90

Film concert as part of the Monte dans l’Bus Festival

