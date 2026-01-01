Ciné-Concert Le souffleur d’images et de sons Promenade en Charente-Maritime de Pascal DUCOURTIOUX dans le cadre des Nuits de la Lecture 2026 Médiathèque Henri Moreau La Tremblade
Ciné-Concert Le souffleur d’images et de sons Promenade en Charente-Maritime de Pascal DUCOURTIOUX dans le cadre des Nuits de la Lecture 2026 Médiathèque Henri Moreau La Tremblade jeudi 22 janvier 2026.
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime
Début : 2026-01-22 18:00:00
2026-01-22
Ciné Concert en 4 volets.
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com
English :
Ciné Concert in 4 parts.
