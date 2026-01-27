Ciné Concert L’ennemi silencieux Le village Roussas
Ciné Concert L’ennemi silencieux Le village Roussas samedi 7 février 2026.
Ciné Concert L’ennemi silencieux
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 8 EUR
jusqu’à 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07 21:20:00
Date(s) :
2026-02-07
Film accompagné en direct par Stéphane Damiano au piano et Jean-Philippe Seunevel au chant, tambour et boniment (traduction des cartons de l’anglais au français).
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
The film is accompanied live by Stéphane Damiano on piano and Jean-Philippe Seunevel on vocals, drums and boniment (translation of the cards from English to French).
