Ciné Concert L’ennemi silencieux Le village Roussas

Ciné Concert L’ennemi silencieux

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 8 EUR

jusqu’à 14 ans

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 21:20:00

2026-02-07

Film accompagné en direct par Stéphane Damiano au piano et Jean-Philippe Seunevel au chant, tambour et boniment (traduction des cartons de l’anglais au français).

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

The film is accompanied live by Stéphane Damiano on piano and Jean-Philippe Seunevel on vocals, drums and boniment (translation of the cards from English to French).

