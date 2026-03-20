Ciné concert Les Bausseron de Nanteuil-sur-Aisne

16 Place Hélène Cyminski Rethel Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

De la fin des années 40 au début des années 70, Pierre Hubert Ferdinand, dit Gabriel Bausseron, tourne à l’aide d’une caméra 9,5 mm des images de la vie quotidienne de la commune de Nanteuil-sur-Aisne travaux des champs, débuts de la mécanisationagricole, courses cyclistes, fêtes de village … David et Sébastien, ses petits fils, nous font aujourd’hui partager en musique ces scènes de la vie rurale qu’ils visionnaient lors des Noëls de leur enfance.Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien technique et financier Restaurées du Pôle del’image en région Grand Est Imag’Est A partir de 6 ans

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16 Place Hélène Cyminski Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 67 75

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English :

From the late 40s to the early 70s, Pierre Hubert Ferdinand, known as Gabriel Bausseron, used a 9.5 mm camera to capture images of daily life in the commune of Nanteuil-sur-Aisne: work in the fields, the beginnings of mechanized farming, bicycle races, village festivals… Today, David and Sébastien, his grandsons, share with us these scenes of rural life, which they watched during their childhood Christmases. David and Sébastien, his grandsons, now share with us these scenes of rural life that they used to watch during their childhood Christmases.This project was made possible thanks to the technical and financial support of the Pôle del’image en région Grand Est Imag?Est Ages 6 and up

L’événement Ciné concert Les Bausseron de Nanteuil-sur-Aisne Rethel a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme