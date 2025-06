Ciné-concert Les débuts du cinéma muet Yutz 22 juin 2025 15:00

Moselle

Ciné-concert Les débuts du cinéma muet 2 Rue de la République Yutz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-22 15:00:00

2025-06-22

Programme de courts-métrages muets accompagnés en direct par l’atelier ciné-concert de l’Ecole Municipale de Musique de Yutz, dirigé par Mathieu Regnault et les flûtistes de la classe de Jean-Christophe Monteillet.

Un hommage aux pionniers du 7e art Alice Guy, première réalisatrice, et Georges Méliès, maître des illusions entre élégance, humour et aventure.

Alice GUY

¿ Avenue de l’Opéra (1900)

¿ Chirurgie fin de siècle (1900)

¿ Course à la saucisse (1907)

¿ Danse serpentine par Bob Walter (1897)

Georges Méliès

¿ Éruption volcanique à la Martinique (1902)

¿ Le Cauchemar (1896)

¿ Dislocation mystérieuse (1901)

En clôture Harold Lloyd

¿ Harold chez les Pirates (1920) réalisé par Hal RoachTout public

2 Rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 49 67 culture@marie-yutz.fr

English :

A program of short silent films accompanied live by the film-concert workshop of the Ecole Municipale de Musique de Yutz, directed by Mathieu Regnault and flautists from Jean-Christophe Monteillet?s class.

A tribute to the pioneers of the 7th art? Alice Guy, the first film director, and Georges Méliès, master of illusions? with elegance, humor and adventure.

Alice GUY

¿ Avenue de l?Opéra (1900)

¿ Fin de siècle surgery (1900)

¿ Sausage race (1907)

¿ Serpentine dance by Bob Walter (1897)

Georges Méliès

¿ Volcanic eruption in Martinique (1902)

¿ The Nightmare (1896)

¿ Mysterious Dislocation (1901)

Closing: Harold Lloyd

¿ Harold among the Pirates (1920) directed by Hal Roach

German :

Programm mit stummen Kurzfilmen, die live vom Atelier ciné-concert der Ecole Municipale de Musique de Yutz unter der Leitung von Mathieu Regnault und den Flötisten der Klasse von Jean-Christophe Monteillet begleitet werden.

Eine Hommage an die Pioniere der 7. Kunst ? Alice Guy, die erste Regisseurin, und Georges Méliès, Meister der Illusionen? zwischen Eleganz, Humor und Abenteuer.

Alice GUY

¿ Avenue de l’Opéra (1900)

¿ Chirurgie des Fin de siècle (1900)

¿ Wettlauf um die Wurst (1907)

¿ Schlangentanz von Bob Walter (1897)

Georges Méliès

¿ Vulkanausbruch auf Martinique (1902)

¿ Le Cauchemar (Der Albtraum) (1896)

¿ Mysteriöse Dislokation (1901)

Zum Abschluss: Harold Lloyd

¿ Harold bei den Piraten (1920) unter der Regie von Hal Roach

Italiano :

Un programma di cortometraggi muti accompagnati dal vivo dal laboratorio di film-concerto della Scuola Municipale di Musica di Yutz, diretto da Mathieu Regnault e dai flautisti della classe di Jean-Christophe Monteillet.

Un omaggio ai pionieri della settima arte? Alice Guy, la prima regista cinematografica, e Georges Méliès, il maestro delle illusioni? Con una miscela di eleganza, umorismo e avventura.

Alice GUY

avenue de l’Opéra (1900)

chirurgia di fine secolo (1900)

gara di salsicce (1907)

¿ Ballo della serpentina di Bob Walter (1897)

Georges Méliès

¿ Eruzione vulcanica in Martinica (1902)

l’incubo (1896)

¿ Dislocazione misteriosa (1901)

Chiusura: Harold Lloyd

harold tra i pirati (1920) diretto da Hal Roach

Espanol :

Programa de cortometrajes mudos acompañados en directo por el taller de cine-concierto de la Escuela Municipal de Música de Yutz, dirigido por Mathieu Regnault y flautistas de la clase de Jean-Christophe Monteillet.

¿Un homenaje a los pioneros del séptimo arte? Alice Guy, la primera directora de cine, y Georges Méliès, el maestro de las ilusiones… una mezcla de elegancia, humor y aventura.

Alice GUY

¿ Avenue de l’Opéra (1900)

¿ Cirugía de fin de siglo (1900)

¿ Carrera de salchichas (1907)

¿ Danza serpentina de Bob Walter (1897)

Georges Méliès

¿ Erupción volcánica en Martinica (1902)

¿ La pesadilla (1896)

¿ Misteriosa dislocación (1901)

Cierre: Harold Lloyd

¿ Harold entre los piratas (1920) dirigida por Hal Roach

